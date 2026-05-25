Bimba di due anni trasportata d’urgenza da Alghero a Roma su un velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso nel pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di appena due anni che, a causa di una grave patologia, necessitava di un trasferimento immediato dall’Ospedale Civile di Sassari al Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. La missione aerea salvavita è stata effettuata da un equipaggio della 46 Brigata Aerea di Pisa, che ha impiegato un velivolo C-130J. Questo particolare assetto dell’Aeronautica Militare permette l’imbarco diretto di una vettura sanitaria all’interno della stiva, un’esigenza tecnica fondamentale per garantire la continuità delle cure mediche e la massima tempestività nel trasferimento della piccola paziente. Il volo d’urgenza è stato attivato su richiesta della Prefettura di Sassari, che ha riscontrato l’imminente pericolo di vita della bambina. Il trasporto, così come accade per questo genere di attività di pubblica utilità, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organo che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Il C-130J è decollato dalla base di Pisa ed ha raggiunto l’aeroporto di Alghero. Presso lo scalo sardo sono state eseguite le operazioni di imbarco dell’ambulanza, all’interno della quale la bambina ha viaggiato costantemente assistita da un’equipe medica specialistica e dai propri familiari. Successivamente, il velivolo è atterrato presso l’aeroporto di Roma Ciampino, da dove il mezzo di soccorso ha proseguito la corsa verso l’ospedale della Capitale. Conclusa la missione di soccorso, il C-130J ha fatto rientro alla base toscana per riprendere il normale servizio di prontezza operativa. Il rapido intervento è reso possibile dallo stato di costante prontezza operativa e dalla flessibilità d’impiego dei Reparti volo dell’Aeronautica Militare, i cui equipaggi sono pronti a decollare 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a salvaguardia della collettività. Il servizio, che copre l’intero territorio nazionale comprese le isole, viene assicurato tempestivamente quando la rapidità del trasferimento si rivela il fattore cruciale per salvare una vita umana.

– foto ufficio stampa Aeronautica Militare –

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