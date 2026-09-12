GINEVRA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Terra ha vissuto l’agosto più caldo mai registrato. Lo ha reso noto venerdì l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), sulla base dei nuovi dati meteorologici pubblicati, sottolineando che gli effetti sono stati avvertiti in tutto il pianeta.

L’emisfero settentrionale ha registrato l’estate più calda di sempre, mentre in quello meridionale l’inverno è stato tra i più caldi mai rilevati. Ad agosto, inoltre, sia nell’Artico sia nell’Antartico l’estensione dei ghiacci marini è risultata inferiore alla media.

Ad agosto l’Europa occidentale è stata interessata da ondate di calore, proseguendo una serie eccezionale di fenomeni di caldo estremo iniziata a maggio. Gravi condizioni di siccità sono state segnalate in Francia, Ungheria, Romania, Serbia e Gran Bretagna.

Nello stesso mese, anche vaste aree dell’Europa centrale e orientale hanno registrato una diffusa carenza di precipitazioni, che in alcuni casi perdurava da maggio. I livelli delle portate d’acqua sono stati eccezionalmente bassi nei principali fiumi europei, tra cui il Reno, il Danubio, il Bug meridionale e il Dnepr.

El Niño è stato uno dei fattori alla base delle condizioni climatiche record registrate ad agosto, ha spiegato l’OMM, aggiungendo che il fenomeno climatico ha influenzato l’attività globale dei cicloni tropicali, oltre alle forti piogge e alle inondazioni verificatesi in alcuni Paesi.

Secondo i dati, tutti e dieci gli agosto più caldi mai registrati si sono verificati a partire dal 2016, ha precisato l’agenzia.

(ITALPRESS).