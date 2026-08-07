Cina: Yunnan, polizia stradale sfida diluvio per garantire viabilità

Quando un improvviso acquazzone ha allagato le strade della contea di Yongshan, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, gli agenti della polizia stradale sono rimasti in servizio, dirigendo il traffico e aiutando i pedoni ad attraversare in sicurezza. Un passante ha immortalato le loro uniformi fradice e la loro dedizione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)