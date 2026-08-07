Cina: studenti USA scoprono cultura Bai e rivitalizzazione rurale nello Yunnan

"Ho avuto la sensazione di star creando un ponte tra le due culture". "È stata un'esperienza che non mi aspettavo". Undici studenti di università statunitensi si sono recati a Dali, nello Yunnan, dove hanno scoperto la cultura Bai, visitato aziende agricole locali e visto in prima persona come la rivitalizzazione rurale stia trasformando le comunità. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)