Cina: interfaccia visiva cervello-computer dà speranza a una madre non vedente

Lo scorso maggio Lingling (pseudonimo), quasi completamente cieca da circa 20 anni, è diventata la prima persona in Cina a ricevere l'impianto di un'interfaccia visiva cervello-computer (BCI) ad alta risoluzione basata sulla retina, nell'ambito di un trial clinico presso l'Ospedale popolare provinciale dello Zhejiang. A più di due mesi dall'intervento, sta compiendo progressi costanti nella riabilitazione, imparando a riconoscere le lettere, esercitandosi nella scrittura e muovendosi negli ambienti interni con crescente sicurezza. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)