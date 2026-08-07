Cina: Liqiu, una foglia che cade annuncia l’arrivo dell’autunno

Oggi ricorre l'Inizio dell'autunno (Liqiu) nel calendario tradizionale cinese. Nonostante il nome, il Liqiu raramente porta con sé un immediato abbassamento delle temperature. Spesso cade nella fase finale del caldo estivo. L'antico detto "cade una foglia e il mondo sa che è arrivato l'autunno" trae origine proprio da questo termine solare e simboleggia come piccoli segnali possano rivelare grandi cambiamenti in arrivo. Con il cambiare della stagione, molti cinesi celebrano l'usanza di "mettere su grasso in autunno", consumando cibi più sostanziosi dopo i pasti più leggeri dell'estate per recuperare energie in vista dei mesi più freddi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)