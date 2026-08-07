Cina, robot aiuta i coltivatori in un’azienda agricola nello Xinjiang

Durante una dimostrazione in un'azienda agricola di Kashgar, nello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, un robot agricolo intelligente ha mostrato agli agricoltori quanto possa aumentare l'efficienza del loro lavoro. Dotato di carreggiata regolabile e di un ampio braccio irroratore, può operare su colture come cotone, mais e peperoni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)