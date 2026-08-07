Cina: festival estivo celebra la cultura delle praterie nel Sichuan

Avete mai assistito a una gara in sella agli yak? Dall'addomesticamento degli yak e dai concorsi di bellezza alle tradizionali acrobazie equestri, un festival estivo nella contea di Hongyuan, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ha portato nuova vitalitò alla cultura delle praterie e ha offerto ai visitatori una fresca pausa sull'altopiano. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)