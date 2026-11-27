Cina: Yunnan, alla scoperta della tradizionale tintura a nodi dell’etnia Bai

Alla scoperta della tintura a nodi dell'etnia Bai, una forma di artigianato tradizionale del gruppo etnico nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Legando, piegando e tingendo i tessuti, gli artigiani creano motivi elaborati, spesso in suggestive tonalità di indaco e bianco. Riconosciuta come parte del patrimonio culturale immateriale nazionale della Cina, questa arte secolare offre ai visitatori l'opportunità di esplorare in prima persona la cultura Bai e di creare i propri pezzi unici. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)