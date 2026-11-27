Cina: medico ultranovantenne unisce la MTC e la medicina occidentale a New York

Pur avendo superato i 90 anni, Shi Yongen prende ancora il treno dal New Jersey a Manhattan due o tre giorni alla settimana per visitare i pazienti in una clinica di medicina tradizionale cinese (MTC). "Non lo faccio per denaro. Quando allevio la sofferenza di un paziente, sono felice", ha dichiarato Shi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)