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Cina, un QR code per trovare l’auto prenotata alla stazione di Pechino Sud
Alla stazione ferroviaria di Pechino Sud, trovare l'auto prenotata è diventato più facile. Grandi schermi mostrano le auto in arrivo, le targhe e i posti auto. Basta scansionare un QR code, inserire il numero di targa e ottenere le indicazioni per raggiungere direttamente l'auto. Il sistema intelligente usa telecamere e trasmettitori Bluetooth per localizzare i veicoli, evitando ai viaggiatori di cercarli a intuito nel parcheggio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)