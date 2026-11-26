Cina, un QR code per trovare l’auto prenotata alla stazione di Pechino Sud

Alla stazione ferroviaria di Pechino Sud, trovare l'auto prenotata è diventato più facile. Grandi schermi mostrano le auto in arrivo, le targhe e i posti auto. Basta scansionare un QR code, inserire il numero di targa e ottenere le indicazioni per raggiungere direttamente l'auto. Il sistema intelligente usa telecamere e trasmettitori Bluetooth per localizzare i veicoli, evitando ai viaggiatori di cercarli a intuito nel parcheggio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)