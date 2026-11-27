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Cina, sistema montato su veicolo dispiega 540 droni in soli 60 secondi
Ben 540 droni vengono dispiegati in soli 60 secondi. Presentato da un'azienda con sede a Shenzhen alla 28esima edizione della China Hi-Tech Fair (CHTF), il sistema per spettacoli di droni montato su un veicolo è in grado di dispiegare rapidamente la propria flotta da un unico container, rendendo più rapido e semplice l'allestimento di spettacolari esibizioni aeree. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)