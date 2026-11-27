Home Video News Xinhua Cina: Hunan, a Shuangti le arti marziali Meishan si praticano in piazza
Cina: Hunan, a Shuangti le arti marziali Meishan si praticano in piazza
Dimenticate i balli in piazza: in questo villaggio si pratica il "kung fu in piazza". Gli abitanti del villaggio di Shuangti, nella provincia centrale cinese dello Hunan, si riuniscono per praticare le arti marziali Meishan, mantenendo viva questa tradizione secolare con ogni loro movimento. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)