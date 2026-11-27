Cina: studenti e docenti stranieri partecipano a scambio nel settore sanitario

Circa 20 docenti e studenti provenienti dagli Stati Uniti e dall'America Latina stanno partecipando a un programma di scambio di otto giorni in Cina, acquisendo una conoscenza diretta del sistema sanitario del Paese. Il programma, in corso dal 22 al 29 novembre, porta i partecipanti a visitare ospedali, facoltà di medicina, istituti di medicina tradizionale cinese e aziende del settore delle scienze della vita a Pechino, Tianjin, Guangzhou e Shenzhen. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)