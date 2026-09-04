Cina: Xizang, iniziata disinfezione della zona colpita da colata di fango (2)

GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli operatori sanitari svolgono lavori di disinfezione nella zona centrale colpita dalla colata di fango presso il valico di Gyirong, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 3 settembre 2026. Ieri squadre di operatori sanitari provenienti da più unità hanno effettuato un intervento di disinfezione completo nella zona. Finora sono stati disinfettati complessivamente 35.500 metri quadrati.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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