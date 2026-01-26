LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le imprese private nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang nel 2025 hanno registrato un valore di importazioni ed esportazioni pari a 7,268 miliardi di yuan (1,04 miliardi di dollari), rappresentando l’85,7% del commercio estero totale della regione, come annunciato in una conferenza tenuta dalla dogana di Lhasa.

Questi dati evidenziano il crescente predominio del settore privato nel panorama del commercio estero dello Xizang.

Dainzin, funzionario della dogana di Lhasa, ha affermato che nel 2025 il valore totale delle importazioni e delle esportazioni di merci della regione ha raggiunto gli 8,479 miliardi di yuan, superando l’obiettivo di 6 miliardi di yuan fissato nel 14esimo Piano quinquennale (2021-2025) della regione.

La qualità e la struttura del commercio estero dello Xizang continuano a migliorare. Una gamma di prodotti locali caratteristici ha registrato una solida crescita delle esportazioni. In particolare, le esportazioni di filato di lana pura, vino e incenso tibetano sono aumentate rispettivamente di 80, 17 e 2 volte nell’ultimo anno. Tra i traguardi più importanti figurano le prime esportazioni in assoluto di carne di maiale tibetana da Nyingchi e di vino da Shannan. Inoltre, l’acqua potabile naturale della prefettura di Ngari è entrata con successo nel mercato dell’Asia meridionale.

Dainzin ha aggiunto che, con la continua apertura della regione, nel 2025 lo Xizang ha commerciato con 155 Paesi e regioni, grazie a una rete di trasporti sempre più efficiente.

Nell’aprile 2025 è entrato in funzione il primo terminal internazionale di aerei per il trasporto di merci dello Xizang, agevolando nel corso dell’anno il trasporto aereo di merci per un valore di 440 milioni di yuan. Nel frattempo, il servizio di treni merci per l’Asia meridionale, operante su un modello intermodale strada-ferrovia, ha garantito che i veicoli a nuova energia prodotti a livello nazionale potessero essere consegnati dai siti di produzione al Nepal entro 10 giorni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).