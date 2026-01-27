Cina: Xinjiang inaugura primo treno espresso per trasporto di cotone

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un treno merci, carico di 1.395 tonnellate di cotone, è partito lunedì dalla stazione ferroviaria di Aksu, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, diretto alla città di Binzhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong.

La partenza ha segnato l’inaugurazione ufficiale del primo servizio cinese di treni merci espressi per il cotone, fornendo un nuovo sostegno logistico allo sviluppo dell’industria del cotone dello Xinjiang.

Operando a una velocità di 120 chilometri all’ora, la ferrovia utilizza vagoni ben mantenuti e a velocità potenziata, e ha attuato piani di carico personalizzati per ciascun magazzino, in modo da garantire la qualità del cotone durante il trasporto, secondo quanto riferito da China Railway Urumqi Group Co., Ltd.

Il nuovo servizio espresso rende le spedizioni più convenienti per i venditori di cotone e consente alle imprese tessili a valle di regolare in modo flessibile la produzione.

Yang Baofu, direttore generale della China National Cotton Exchange, ha dichiarato che i piani futuri includono l’aumento della frequenza dei treni e l’espansione delle rotte verso Zhengzhou, nella provincia centrale dello Henan, e Shanghai, il che ridurrà ulteriormente i costi logistici per la catena industriale.

(ITALPRESS).