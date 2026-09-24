Approvate in Sardegna le linee guida a tutela dei compensi dei professionisti, Cani “Misura che rafforza la certezza delle regole”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Più tutela per i professionisti e maggiore chiarezza nelle procedure amministrative. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Industria Emanuele Cani, di concerto con l’assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha approvato oggi le linee guida attuative della legge regionale n. 10 del 2026, che disciplina le norme in materia di tutela delle prestazioni professionali eseguite per conto di privati. L’obiettivo del provvedimento è quello di tutelare il lavoro dei professionisti e garantire il pagamento delle prestazioni svolte nell’ambito dei procedimenti amministrativi, assicurando al tempo stesso regole chiare e uniformi in tutta la Sardegna. “Vogliamo garantire il giusto riconoscimento al lavoro dei professionisti e allo stesso tempo rendere le procedure più chiare e trasparenti. È una misura che rafforza la certezza delle regole”, sottolinea l’assessore Cani. Le linee guida prevedono che alle istanze interessate dalla normativa venga allegata la documentazione relativa all’incarico professionale e, prima della conclusione del procedimento, quella relativa al pagamento dei compensi, con modalità specifiche nei casi di pagamento differito o di contributi pubblici.

Le nuove disposizioni riguardano i procedimenti gestiti attraverso il SUAPE (Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia) e saranno recepite nella piattaforma e nella relativa modulistica. Le amministrazioni non potranno inoltre richiedere documenti o adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa e dalle linee guida, garantendo così uniformità e maggiore semplicità nelle procedure. Le linee guida si applicheranno alle istanze presentate dopo l’adeguamento della piattaforma informatica SUAPE.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).