Xi fiducioso che Cina e USA possano trovare il giusto modo per andare d’accordo

WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri il presidente cinese Xi Jinping ha espresso fiducia nel fatto che Cina e Stati Uniti, in quanto due grandi Paesi, possano trovare il giusto modo per andare d’accordo nella nuova era.

Quest’anno segna un anno cruciale per il rispettivo sviluppo della Cina e degli Stati Uniti, ha affermato Xi in un discorso scritto pronunciato al suo arrivo per una visita di Stato negli Stati Uniti.

Secondo quanto osservato dal presidente cinese, Xi e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno concordato di instaurare una relazione costruttiva tra Cina e USA improntata alla stabilità strategica, durante la visita di Trump in Cina a maggio, fornendo così una guida strategica per il futuro sviluppo delle relazioni bilaterali.

La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero operare nella stessa direzione, promuovendo una relazione stabile caratterizzata dalla cooperazione come pilastro fondamentale, da una concorrenza moderata, da divergenze gestibili e da promesse di pace, ha aggiunto Xi.

(ITALPRESS).