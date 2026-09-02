Cina: assistenza sanitaria per soccorritori e residenti a Gyirong (3)

GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli operatori sanitari militari controllano la qualità dell’acqua nella cittadina di Gyirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il primo settembre 2026. Ieri, gli operatori sanitari dell’autorità militare della regione hanno effettuato visite mediche e operazioni di disinfezione sul posto per garantire le cure mediche di base ai soccorritori e alla popolazione locale.

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