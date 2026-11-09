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Cina: World Media Summit, delegati discutono di un futuro dell’IA aperto a tutti
"Il futuro dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere aperto a tutti". Al settimo World Media Summit di Pechino, i rappresentanti dei media di diversi Paesi hanno scambiato opinioni su come l'intelligenza artificiale possa servire un maggior numero di persone e apportare benefici concreti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)