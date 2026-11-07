Cina: Pechino, focus su ruolo IA durante incontro di leader di media globali

L'intelligenza artificiale è al centro dell'attenzione mentre i leader dei media globali si riuniscono a Pechino per la settima edizione del Vertice mondiale dei media. I rappresentanti hanno invitato le organizzazioni mediatiche a sfruttare le tecnologie di IA per garantire un'informazione accurata, imparziale, autorevole e affidabile. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)