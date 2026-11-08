Cina: al World Media Summit si discute il ruolo dell’IA nel giornalismo

In che modo l'intelligenza artificiale sta cambiando il giornalismo? I dirigenti dei media presenti al settimo World Media Summit di Pechino hanno discusso delle opportunità e delle sfide che il settore dei media deve affrontare nell'era intelligente e della strada da seguire attraverso la cooperazione internazionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ads (Fonte video: Xinhua)