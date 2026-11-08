Cina: al World Media Summit focus su responsabilità e cooperazione nell’era IA

Con l'intelligenza artificiale che sta cambiando il modo in cui le notizie vengono prodotte e diffuse, i rappresentanti dei media presenti al settimo World Media Summit di Pechino hanno sottolineato l'importanza di un giornalismo responsabile e di una più stretta cooperazione tra le organizzazioni giornalistiche. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ads (Fonte video: Xinhua)