Home Video News Xinhua Cina: al World Media Summit le impressioni dei giornalisti stranieri sul Paese
Cina: al World Media Summit le impressioni dei giornalisti stranieri sul Paese
Il World Media Summit 2026 riunisce a Pechino professionisti dei media provenienti da tutto il mondo, offrendo loro l'opportunità di conoscere la Cina in prima persona. Che cosa li colpisce maggiormente del Paese oggi? Dai progressi tecnologici alla vita quotidiana, che cosa li sorprende, mette in discussione le loro aspettative e offre loro una nuova prospettiva su una Cina in trasformazione? (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)