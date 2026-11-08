Home Video News Xinhua Cina: alla CIIE i piccoli espositori puntano ai grandi mercati
Cina: alla CIIE i piccoli espositori puntano ai grandi mercati
Frutti esotici e tè, biscotti artigianali, integratori per pappagalli e prodotti a base di miele confezionati in valigie... I piccoli stand della CIIE raccontano grandi sogni. Scopriamo le persone che portano alla CIIE l'orgoglio per i propri prodotti locali, sperando di introdurre i loro marchi in mercati più grandi. Venite per le prelibatezze, restate per le storie. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ads (Fonte video: Xinhua)