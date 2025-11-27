Cina: Volkswagen completa una grande espansione del centro ricerca e sviluppo

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS)- Con l’inaugurazione dei nuovi laboratori di prova martedì, Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) ha completato l’espansione principale del suo centro di ricerca e sviluppo a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell’Anhui, diventando così la prima e più grande base integrata di R&S di Volkswagen al di fuori della Germania, con capacità complete di sviluppo e validazione dei veicoli.

Volkswagen Group China ha dichiarato che questo traguardo significa che Volkswagen ha ora stabilito in Cina un sistema di R&S completo end-to-end, realizzando un’integrazione efficace dell’intera catena che copre lo sviluppo software, i test hardware e la validazione dei veicoli completi.

Su un’area di circa 100.000 metri quadrati, i nuovi laboratori di prova sono dotati di oltre 100 laboratori avanzati, caratterizzati da capacità chiave come integrazione software-hardware, test di batterie e gruppi propulsori e validazione a livello di veicolo completo.

Secondo l’azienda, le nuove strutture ridurranno direttamente del 30% il tempo complessivo di sviluppo dei veicoli.

“La Cina è il mercato automobilistico più competitivo al mondo e i nostri clienti qui si aspettano innovazione rapida e qualità impeccabile. Per questo stiamo portando le nostre capacità di sviluppo in Cina per la Cina al livello successivo. Espandendo la nostra presenza a Hefei, rafforziamo la nostra capacità di rispondere rapidamente alle esigenze locali e di sviluppare tecnologie direttamente là dove verranno utilizzate”, ha dichiarato Ralf Brandstaetter, presidente e CEO di Volkswagen Group China.

VCTC ha iniziato le operazioni nel gennaio 2024. Nel corso degli anni, Volkswagen ha costruito una base a Hefei che copre l’intera catena del valore, dalla ricerca e sviluppo e produzione di veicoli a nuova energia (NEV) alla vendita e ai servizi NEV.

