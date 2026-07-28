BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Vertice 2026 dei media e dei think tank dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), a tema “Lo Spirito di Shanghai nella nuova era: dai valori condivisi alla cooperazione pratica”, si è aperto ieri a Bishkek, capitale del Kirghizistan.

Il vertice riunisce circa 260 rappresentanti provenienti da quasi 150 principali organizzazioni mediatiche, importanti think tank, dipartimenti governativi e dal Segretariato della SCO dei vari Paesi membri dell’organizzazione.

Daiyrbek Orunbekov, a capo del Servizio per la politica dell’informazione dell’Amministrazione presidenziale del Kirghizistan, ha affermato nel discorso programmatico pronunciato durante la cerimonia di apertura che, nel mondo di oggi, le organizzazioni dei media e i think tank hanno grandi responsabilità nel guidare l’opinione pubblica e salvaguardare la fiducia e la sicurezza tra i Paesi.

Il coordinamento tra le organizzazioni dei media e i think tank offrirà uno scudo affidabile contro la disinformazione, ha aggiunto, esprimendo la fiducia che il vertice possa fungere da piattaforma per generare nuove idee e iniziative e contribuire a rafforzare la sicurezza delle informazioni all’interno della SCO, approfondendo la cooperazione accademica e creando ponti di amicizia.

Xi Yanchun, vice presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, ha dichiarato nel suo discorso programmatico che Xinhua si è sempre impegnata a raccontare al meglio le storie dell’organizzazione e ad amplificarne la voce.

Nel quadro della SCO, le organizzazioni dei media e i think tank dovrebbero continuare a svolgere il ruolo di ponti e collegamenti, ha affermato la vice presidente.

Xi ha invitato tali soggetti a cercare un terreno comune nel rispetto delle differenze e a promuovere la solidarietà e la fiducia reciproca, a perseguire vantaggi reciproci e favorire lo sviluppo e la rivitalizzazione, a sostenere l’apertura e l’inclusività e creare ponti per gli scambi tra i popoli, a difendere l’equità e la giustizia e promuovere il multilateralismo, e a rimanere pragmatici ed efficienti, assumendo al contempo un ruolo guida nella cooperazione orientata all’azione.

Mederbek Shermetaliev, direttore dell’agenzia di stampa kirghisa Kabar, ha sottolineato che, se da un lato le tecnologie digitali hanno agevolato lo scambio di informazioni, dall’altro hanno anche comportato rischi come la disinformazione e le minacce alla sicurezza informatica.

Gli Stati membri della SCO dovrebbero istituire congiuntamente meccanismi di dialogo regolare tra i think tank, conducendo ricerche congiunte, formando giovani esperti, promuovendo scambi approfonditi tra i professionisti dei media e approfondendo continuamente la cooperazione intellettuale, informativa e tra i popoli, ha aggiunto.

Liu Jiangping, ambasciatrice cinese in Kirghizistan, ha affermato che le organizzazioni mediatiche e i think tank non sono soltanto cronisti di un’epoca, ma anche promotori della cooperazione, e che la collaborazione tra loro è diventata un modo importante per mettere in pratica lo Spirito di Shanghai.

In un momento in cui i metodi di diffusione delle informazioni stanno subendo profondi cambiamenti, il mondo ha più che mai bisogno di un’informazione obiettiva, veritiera ed esaustiva, nonché di ricerche approfondite e razionali, di sforzi volti a superare i pregiudizi, colmare le differenze e rafforzare la comprensione reciproca, e di un dialogo e una cooperazione più intensi, ha concluso Liu.

Kadyrbek Sarbayev, esperto senior del Segretariato della SCO, ha dichiarato che il vertice contribuirà ad approfondire ulteriormente gli scambi e la cooperazione tra le organizzazioni dei media e i think tank nel quadro della SCO, nonché allo sviluppo a lungo termine dell’organizzazione.

Mirzokhid Rakhimov, a capo del Dipartimento di storia contemporanea dell’Accademia delle scienze dell’Uzbekistan, ha spiegato che la SCO dovrebbe basarsi sull’eredità della Via della seta negli scambi tra civiltà e promuovere la connettività regionale, nonché uno sviluppo sostenibile e stabile, attraverso scambi più approfonditi tra i think tank.

Il vertice si svolge da domenica fino a giovedì, ed è organizzato congiuntamente dall’agenzia di stampa Xinhua e dall’agenzia di stampa kirghisa Kabar.

Durante l’evento sono stati pubblicati i rapporti dei think tank “Caratteristiche contemporanee e significato globale del Pensiero di Xi Jinping sulla costruzione del Partito” in kirghiso e russo, e “Difendere l’equità e la giustizia e migliorare la governance globale: risultati, opportunità e prospettive della cooperazione SCO” in diverse lingue.

(ITALPRESS).