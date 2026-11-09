Cina: Vertice mondiale media, confronto tra leader globali su IA nel giornalismo

Mentre l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le notizie vengono raccolte, prodotte e diffuse, come dovrebbe reagire il settore dei media? Alla settima edizione del Vertice mondiale dei media a Pechino, i dirigenti dei media di tutto il mondo si confrontano su come sfruttare le potenzialità dell'IA preservando al contempo l'accuratezza e la credibilità dell'informazione e la fiducia del pubblico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)