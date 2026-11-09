Cina: l’IA al servizio della società secondo un esperto argentino di media

La Cina sta applicando l'intelligenza artificiale (IA) in modi che apportano valore alla società, ha osservato un esperto argentino di media. Ha inoltre sottolineato che l'ascesa delle aziende cinesi nel settore dell'IA sta contribuendo a ridurre il predominio di pochi grandi operatori e a favorire un ecosistema più diversificato. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)