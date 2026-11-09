Cina: il gruppo tedesco ZEISS punta sul potenziale innovativo del Paese

"Il nostro impegno è a lunghissimo termine", ha dichiarato un alto dirigente del colosso tedesco dell'ottica ZEISS. L'azienda partecipa alla China International Import Expo (CIIE) da nove anni consecutivi. Per il gruppo, la Cina non è solo un mercato per le imprese globali, ma sempre più una fonte di innovazione per il mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)