Cina: esperto australiano, CIIE stimola cooperazione tra imprese locali, estere

La China International Import Expo (CIIE) offre alle imprese estere l'opportunità di comprendere meglio il mercato cinese, di entrare in contatto con partner locali e di esplorare possibilità di cooperazione a lungo termine. Uno studioso australiano condivide alcune riflessioni su come la fiera stia contribuendo a rafforzare i legami tra le imprese e a promuovere la collaborazione tecnologica. (XINHUA/ITALPRES) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)