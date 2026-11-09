Home Video News Xinhua Cina: CEO turca, più cooperazione e supervisione nel giornalismo basato sull’IA
Cina: CEO turca, più cooperazione e supervisione nel giornalismo basato sull’IA
L'intelligenza artificiale (IA) sta aprendo nuove possibilità per il giornalismo, ma le organizzazioni mediatiche devono rafforzare la cooperazione per garantire che i progressi tecnologici vadano di pari passo con un'informazione affidabile, ha dichiarato Sumeyra Teymur, amministratrice delegata della piattaforma turca di notizie Haberler.com. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)