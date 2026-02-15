PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Si è svolta, dal 10 al 12 febbraio negli Usa, l’undicesima riunione sullo scambio di intelligence antidroga tra Cina e Stati Uniti, con la partecipazione di delegazioni interdipartimentali di entrambe le parti. Lo ha annunciato venerdì il ministero cinese della Pubblica Sicurezza.

Come riporta una nota ufficiale, durante l’incontro le due parti hanno approfondito le discussioni sulla situazione del traffico di droga, della rimozione di contenuti illegali online, delle indagini congiunte sui casi, del controllo e della gestione delle sostanze chimiche e del contrasto al riciclaggio di denaro nei casi legati alla droga.

Le due parti si sono aggiornate reciprocamente sui progressi più recenti, scambiando vedute e raccomandazioni e individuando ambiti per una futura collaborazione.

Cina e Usa hanno inoltre concordato di rafforzare una solida collaborazione sull’antidroga, sulla base dell’uguaglianza e del rispetto reciproco.

Avviato per la prima volta nel 2002, questo scambio di intelligence è ospitato a rotazione dalle autorità antidroga dei due Paesi e funge da piattaforma istituzionale chiave per la cooperazione bilaterale nell’applicazione della legge in materia di antidroga.

