ORDOS (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Yin Yuzhen appone la propria firma dopo aver piantato un albero nell’area sabbiosa di Maowusu, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, il 24 agosto 2026. L’insegnante statunitense in pensione ieri è tornato a Maowusu e ha piantato un alberello insieme alla sua amica Yin, lavoratrice modello a livello nazionale, che si dedica alla piantumazione di alberi in questa zona da quattro decenni, e al marito di Yin, Bai Wanxiang. La loro storia ebbe inizio nel 1999, quando Sakolsky insegnava inglese in una scuola della provincia centrale cinese dello Henan nell’ambito di un programma di scambio di insegnanti tra i due Paesi. Dopo aver visto un servizio televisivo sull’instancabile lavoro di Yin, ne rimase profondamente colpito e raccolse 5.000 dollari per aiutare lei e il marito nelle loro attività di rimboschimento contro la desertificazione. Gli alberelli acquistati e piantati grazie a quella donazione sono poi diventati una foresta composta da oltre 50.000 alberi imponenti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).