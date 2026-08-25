Libia, il presidente del Senato Takala riceve l’ambasciatore Ue Orlando

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente dell’Alto Consiglio di Stato libico (Senato), Mohamed Takala, ha ricevuto a Tripoli l’ambasciatore dell’Unione Europea in Libia, Nicola Orlando, per discutere gli ultimi sviluppi politici e le modalità per sostenere il processo di soluzione politica.

E secondo quanto riportato dall’Alto Consiglio di Stato libico in un comunicato su Facebook, Orlando ha aperto l’incontro porgendo le sue congratulazioni a Takala per la recente rielezione alla presidenza del Consiglio. I due hanno esaminato la cooperazione tra il Consiglio e l’UE per affrontare le sfide attuali, e hanno sottolineato l’importanza di unificare le istituzioni e di intensificare gli sforzi per avvicinare le posizioni delle parti politiche libiche, al fine di raggiungere la stabilità e le elezioni a cui il popolo libico aspira.

– foto Facebook Alto Consiglio di Stato Libico –

(ITALPRESS).