Cina-UE: “Spark Dialogue”, ruolo dell’industria in crescita di legami economici

Con l'evolversi dei legami economici tra Cina e UE, quale ruolo può svolgere l'industria nel sostenerne la crescita? Nella rubrica "Spark Dialogue", Haryono Lim, presidente e chairman di BASF Greater China, si confronta con You Zhixin di Xinhua per discutere della strategia di mercato e delle prospettive di crescita dell'azienda, nonché di come la cooperazione industriale possa contribuire a sfruttare il potenziale dei rapporti economici tra Cina e Unione europea. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)