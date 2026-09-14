Cina: CEO WBCSD, maggiore cooperazione per promuovere transizione verde globale

In un contesto segnato da tensioni geopolitiche e dall'aggravarsi degli effetti del cambiamento climatico, le imprese cinesi e internazionali dovrebbero mantenere aperto il dialogo, scambiarsi soluzioni e rafforzare le partnership per promuovere la transizione verde globale. Lo ha affermato Peter Bakker, presidente e amministratore delegato del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)