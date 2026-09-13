Cina: studente indiano insegue il sogno di diventare medico a Xiamen

Nel 2017, Karuna Haran ha conosciuto per la prima volta Xiamen attraverso il Vertice BRICS che si è tenuto nella città. Nove anni dopo, lo studente indiano di 25 anni sta inseguendo il suo sogno di diventare medico all'Università di Xiamen. Colpito dai progressi della Cina nella scienza e nella tecnologia medica, afferma che la sua esperienza in Cina gli ha insegnato non solo la medicina, ma anche l'empatia e la professionalità. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)