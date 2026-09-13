Home Video News Xinhua Il terzo “decennio d’oro” dei BRICS prenderà il via dalla Cina
Il terzo “decennio d’oro” dei BRICS prenderà il via dalla Cina
I BRICS torneranno in Cina nel 2027. Mentre il meccanismo di cooperazione BRICS si avvia verso il suo terzo "decennio d'oro", il prossimo anno la Cina assumerà la presidenza dei BRICS e ospiterà il 19esimo Vertice BRICS. Dove si sono riuniti i leader dei BRICS negli ultimi due decenni? Ecco uno sguardo al passato. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)