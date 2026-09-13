Home Video News Xinhua Cina: CIFTIS 2026, dove istruzione incontra cooperazione e innovazione smart
Cina: CIFTIS 2026, dove istruzione incontra cooperazione e innovazione smart
La sezione dedicata ai servizi educativi della CIFTIS 2026 si tiene allo Shougang Park di Pechino. La sezione mette in evidenza la cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione e l'innovazione nell'istruzione intelligente attraverso diverse presentazioni ed esposizioni, tra cui "Study Beijing", laboratori smart, profili degli studenti basati sui dati e test di salto con la corda assistiti dall'intelligenza artificiale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)