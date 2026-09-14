Cina, le aspettative degli espositori internazionali dopo la CIFTIS 2026

Dopo giorni di esposizioni e incontri di matchmaking tra aziende, la CIFTIS 2026 ha conseguito risultati fruttuosi. Attraverso le testimonianze dirette di espositori stranieri, imprese cinesi e visitatori, questo vlog mette in evidenza le loro aspettative per la cooperazione futura. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)