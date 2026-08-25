Cina: turisti dipingono i paesaggi rurali del villaggio di Likeng (3)

NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti realizzano schizzi nel villaggio di Likeng, nella contea di Wuyuan, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 25 agosto 2026. Likeng, immerso tra le montagne del Jiangxi nord-orientale, dove l’antico patrimonio culturale di Huizhou incontra idilliaci paesaggi rurali, all’inizio dell’autunno sta registrando un aumento dei visitatori che si dedicano alla pittura dal vero.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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