Cina: turisti dipingono i paesaggi rurali del villaggio di Likeng (2)

NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista realizza uno schizzo nel villaggio di Likeng, nella contea di Wuyuan, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 25 agosto 2026. Likeng, immerso tra le montagne del Jiangxi nord-orientale, dove l’antico patrimonio culturale di Huizhou incontra idilliaci paesaggi rurali, all’inizio dell’autunno sta registrando un aumento dei visitatori che si dedicano alla pittura dal vero.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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