Cina: turismo estivo tra natura e attività acquatiche a Tianjin (1)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I turisti trascorrono il tempo libero nell’area panoramica di Jiulongshan, nel distretto di Jizhou, nella municipalità di Tianjin, nel nord della Cina, il 7 agosto 2026. Valorizzando le proprie risorse naturali e i paesaggi rurali, il distretto di Jizhou ha continuato ad ampliare la propria offerta turistica con esperienze rinfrescanti e attività acquatiche, stimolando i consumi culturali e turistici durante il picco della stagione estiva dei viaggi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).