Cina: tour notturni in tutto il Paese durante vacanze per Festa nazionale (4)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 5 ottobre 2026, mostra alcune persone mentre assistono a uno spettacolo in un’area panoramica della contea di Zigui, nella provincia centrale cinese dell’Hubei. Durante le vacanze per la Festa nazionale, in tutta la Cina sono stati organizzati tour notturni per creare contesti di consumo diversificati.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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