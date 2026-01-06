Cina: Tianjin, scuola offre corsi e attività su cultura tradizionale (2)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli studenti si esibiscono nel kuaiban, un’arte performativa tradizionale cinese che combina battiti ritmici e narrazione, presso la scuola primaria n.14 di Yangcun, nel distretto di Wuqing a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 6 gennaio 2026. Negli ultimi anni, la scuola ha offerto una serie di corsi e attività incentrati sulla cultura tradizionale, permettendo agli studenti di sperimentarla.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).