Cina: tecnologie smart e digitali accelerano consegna della seconda grande nave da crociera

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La seconda nave da crociera di grandi dimensioni, costruita a livello nazionale in Cina, la Adora Flora City, sarà consegnata a Shanghai il 6 novembre, con quasi due mesi di anticipo rispetto al programma, grazie a tecnologie digitali e intelligenti che hanno contribuito ad accelerarne la costruzione, ha affermato ieri il costruttore.

La Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd., una filiale della China State Shipbuilding Corporation, ha dichiarato di avere superato le sfide poste dai ridotti tempi di costruzione e dalla sovrapposizione di operazioni multisettoriali, promuovendo aggiornamenti digitali e intelligenti negli ambiti di progettazione, produzione, magazzinaggio, controllo qualità e gestione del progetto.

Questo ha contribuito ad aumentare l’efficienza complessiva della costruzione di circa il 20% rispetto alla nave gemella, la Adora Magic City, la prima nave da crociera di grandi dimensioni costruita sempre a livello nazionale, ha affermato l’azienda.

La nave è stata varata il 20 marzo ed è entrata nella fase di test in banchina. L’avanzamento complessivo della costruzione ha raggiunto il 96%, con l’installazione degli interni completata all’87% e i lavori di messa in servizio completati al 76%. Diversi traguardi chiave sono stati raggiunti prima del previsto e le prove in mare sono in programma per metà maggio.

La nave, lunga 341 metri e con una stazza lorda di 141.900 tonnellate, dispone di 2.130 cabine e suite e può trasportare fino a 5.232 passeggeri a piena capacità. Dispone di 26 ristoranti e bar, un teatro da 1.000 posti e altre strutture come centri commerciali, gallerie d’arte, palestre, spa e spazi per bambini.

Dopo la consegna, la Adora Flora City inizierà la sua stagione inaugurale dal Nansha International Cruise Home Port di Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong.

Prima di allora, la Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding assisterà l’operatore nei preparativi per il servizio commerciale, compreso il carico di articoli forniti dall’armatore, come opere d’arte, forniture alberghiere e apparecchiature mediche. Il costruttore navale contribuirà inoltre a organizzare l’imbarco anticipato dei membri dell’equipaggio e a sostenerne la formazione.

La Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding prevede di accelerare la costruzione di una base di assemblaggio per navi da crociera e punta a consegnare entro il 2030 la prima nave da crociera di grandi dimensioni progettata in modo indipendente dalla Cina, che sarà anche la terza costruita nel Paese.

La Cina ha registrato un forte sviluppo del turismo crocieristico, con il totale dei passeggeri transitati sulle crociere aumentato del 25,3% su base annua nel 2025.

-Foto Xinhua-

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