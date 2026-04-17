Bosch punta su innovazione e riorganizzazione per crescere entro il 2030

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Gruppo Bosch affronta un contesto globale sempre più complesso rilanciando la propria strategia al 2030, con un forte focus su innovazione, competitività e capacità di adattamento ai mercati regionali. Tra tensioni geopolitiche, barriere commerciali e crescente pressione sui prezzi, l’azienda punta a rafforzare il proprio posizionamento globale facendo leva sui suoi storici punti di forza tecnologici.

Per il 2026, Bosch prevede una crescita delle vendite compresa tra il 2% e il 5% e un margine EBIT operativo tra il 4% e il 6%. Un elemento centrale della strategia resta l’elevato livello di investimenti. Nel solo 2025, il gruppo ha destinato circa 12 miliardi di euro a ricerca, sviluppo e spesa in conto capitale, confermando la volontà di sostenere l’innovazione anche in un contesto economico incerto.

Bosch si conferma tra le aziende più innovative al mondo, con circa 6.300 brevetti registrati nell’ultimo anno e una posizione di leadership in Europa. Tuttavia, le necessarie misure strutturali avviate per migliorare l’efficienza – inclusi interventi sull’organizzazione e sull’organico – hanno inciso sui risultati: il fatturato 2025 ha raggiunto i 91 miliardi di euro, in lieve crescita, mentre il margine operativo si è attestato al 2%, penalizzato anche da accantonamenti per 2,7 miliardi di euro.

La strategia 2030 si basa su un equilibrio tra contenimento dei costi e differenziazione dell’offerta. Bosch sta implementando interventi mirati, in particolare nel settore Mobility, per rispondere alla crescente pressione competitiva, soprattutto da parte dei mercati asiatici. Allo stesso tempo, l’azienda punta a valorizzare la propria presenza globale per adattare prodotti e catene di fornitura alle specificità locali, mantenendo standard qualitativi elevati.

Sul fronte tecnologico, Bosch continua a investire in ambiti chiave come sensoristica, microelettronica e intelligenza artificiale. Le soluzioni avanzate per la robotica e la guida autonoma rappresentano importanti leve di crescita, grazie anche allo sviluppo di sensori sempre più sofisticati in grado di garantire sicurezza e precisione anche in condizioni complesse.

Parallelamente, la mobilità definita dal software e l’elettrificazione offrono nuove opportunità: il gruppo ha già acquisito ordini rilevanti per sistemi di assistenza alla guida e componenti per veicoli elettrici, mentre prosegue l’espansione internazionale anche attraverso partnership strategiche.

L’intelligenza artificiale sta inoltre trasformando il business nei beni di consumo e nei servizi, con applicazioni che spaziano dagli elettrodomestici intelligenti agli strumenti professionali e alle soluzioni digitali per la mobilità e la logistica. Bosch prevede che queste innovazioni contribuiranno in modo significativo alla crescita futura.

Nonostante un quadro economico globale ancora incerto, Bosch mantiene una solida base finanziaria e punta a rafforzare ulteriormente la propria resilienza. L’obiettivo è consolidare la posizione tra i leader nei mercati chiave, generando al contempo le risorse necessarie per investire nelle tecnologie del futuro e sostenere una crescita redditizia nel lungo periodo.

-Foto ufficio stampa Bosch Italia-

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