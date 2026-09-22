Cina: tecnologie autonome alla Conferenza mondiale sulla manifattura (2)

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 20 settembre 2026, mostra un uomo che osserva un autobus a guida autonoma durante la Conferenza sugli ecosistemi multidominio senza equipaggio e l’Esposizione dei risultati ottenuti nel campo delle apparecchiature, al parco Luogang di Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Diverse tecnologie senza operatore sono esposte alla Conferenza mondiale sulla manifattura. Nell’ambito dell’evento, nel parco si tengono la Conferenza sugli ecosistemi multidominio senza equipaggio e l’Esposizione dei risultati ottenuti nel campo delle apparecchiature, che presentano i più recenti prodotti, tecnologie e soluzioni per scenari applicativi nel campo dei sistemi multidominio senza equipaggio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).